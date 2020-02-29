Ердоган сказав Путіну піти з Сирії - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган рекомендував президенту РФ Володимиру Путіну піти з Сирії та залишити владу Башара Асада сам на сам у протистоянні з Анкарою.

Про це пише Daily Sabah.

"Президент Реджеп Таїп Ердоган заявив у суботу, що Анкара попросила Москву триматися поза її боротьбою проти сил режиму Асада в Ідлібі, оскільки турецькі збройні сили продовжують обстрілювати позиції режиму на півночі Сирії", - йдеться у повідомленні.

Ердоган заявив, що передав цю вимогу своєму російському колезі Володимиру Путіну під час їхньої недавньої телефонної розмови, яка відбулася після авіаційного удару у четвер з боку сил Асада, внаслідок якого 36 турецьких військових загинули.

"Я попросив Путіна про те, щоб РФ дозволила турецьким силам боротися один на один з сирійським режимом. Ми не можемо зрозуміти, що там робить Москва", - сказав Ердоган.

Ердоган заявив, що Туреччина не шукає пригод чи можливості розширити свою територію, а просто захищає власну територіальну цілісність у боротьбі проти режиму Асада.

Як повідомляв Укрінформ, у ніч проти 28 лютого відбулося загострення ситуації у північно-західній сирійській провінції Ідліб. В результаті авіаудару збройних сил режиму Асада та військових РФ загинули 33 військовослужбовці ЗС Туреччини.