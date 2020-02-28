Кількість інфікованих Covid-19 у Німеччині наблизилася до 60

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у Німеччині сягнула станом на 28 лютого близько 60.

Про це сказала представниця Міністерства охорони здоров'я ФРН Зузанне Векерс на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Близько 60", - відповіла Векерс на питання, скільки людей в Німеччині мають позитивні тести.

З вечора четверга до ранку п’ятниці в Інститут Роберта Коха з федеральних земель доповіли про 27 нових випадків інфікування, розповів на окремому брифінгу віцепрезидент головного закладу з інфекційних захворювань, який уповноважений вести та розповсюджувати статистику, Ларс Шаде. За його словами, вони відносяться переважно до 3 "інфекційних кластерів": 1 в окрузі Гайнзберг (земля Північний Рейн-Вестфалія) та 2 - в землі Баден-Вюртемберг. Поодинокі випадки зафіксовані в Баварії, Гессені та Гамбурзі.

Про ситуацію в Гамбурзі розповіла журналістам глава комітету з охорони здоров’я місцевого сенату Корнеліа Прюфер-Шторкс. Йдеться про дитячого лікаря університетської клініки Гамбург-Еппендорф, який до цього побував у відпустці в Тіролі. Чоловік після повернення мав контакт щонайменше з 50 людьми, включно з 16 дітьми віком до 6 років. Всі його пацієнти, їх родичі та знайомі залишатимуться на домашньому карантині 14 днів. Дванадцяти лікарям та іншим співробітникам клініки також доведеться побувати у вимушеній відпустці.

З 16 захворілих, про яких було відомо до 25 лютого, 15 уже виписалися з лікарень.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.

Фото: АА