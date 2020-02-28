Україна наступного тижня отримає експрес-тести для виявлення коронавірусу

Міністерство охорони здоров'я очікує на швидкі тести щодо виявлення коронавірусу Covid-19, які допоможуть встановити діагноз за 15-20 хвилин і передбачають використання поза межами лабораторії.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"В Україні наявні тест-системи, які були закуплені Центром громадського здоров'я, німецького виробництва, плюс нам 30 тест-систем на три тисячі досліджень було передано в рамках співпраці ...Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Плюс ми очікуємо швидкі тести на коронавірусну інфекцію. Швидкі тести відрізняються від тест-систем тим, що вони можуть використовуватися поза межами лабораторій", - сказав високопосадовець.

Ляшко додав, що такі тести можна використовувати безпосередньо біля ліжка хворого: відбираються біологічні матеріали, і за 15-20 хвилин можна виключити або встановити діагноз щодо коронавірусу.

Він також уточнив, що швидкі тести, однак потребуватимуть подальшого підтвердження в лабораторії.

Як повідомив головний санітарний лікар, Україна може отримати з Китаю швидкі тести для виявлення коронавірусу 3 березня.

"Ми замовили і нам доставляється партія швидких тестів з Китайської Народної Республіки, які дадуть можливість лікарям-інфекціоністам діагностувати коронавірусну хворобу прямо біля ліжка хворого - за 15-20 хвилин. Але надалі вони все одно будуть потребувати підтвердження у вірусологічній лабораторії", - наголосив Ляшко.

За його словами, тести з Китаю Україна очікує 3 березня, а розмитнення триватиме до 10 березня.

"Їх буде небагато, тому що Китайська Народна Республіка видає їх за квотним принципом і в першу чергу забезпечуються швидкими тестами ті країни, в яких зафіксовані випадки коронавірусу", - додав заступник міністра.

Він нагадав, що сьогодні наявні тести для досліджень в режимі реального часу на приладах полімеразної ланцюгової реакції. "Їх достатньо для того, щоб відпрацьовувати в існуючій ситуації, за існуючими алгоритмами всі підозри, які реєструються на території України щодо можливих випадків коронавірусу", - запевнив Ляшко.

Крім того, додав він, в Україні зареєструвалися дві вітчизняні тест-системи, які у разі необхідності готові наростити виробничі потужності і забезпечити Україну необхідною кількістю тест-систем", - зазначив він.

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Як повідомлялося, в Україні станом на 28 лютого не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

За інформацією МОЗ, результати тестування на Covid-19 чотирьох пацієнтів з Чернівецької області є негативними (дослідження проводилось у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ).

У МОЗ розповіли, що станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.

Зокрема, на території Європи зареєстровано 774 випадки захворювання Covid-19 у 19 країнах.