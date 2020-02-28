У столичній лікарні провели навчання з протидії коронавірусу

На базі Олександрівської лікарні пройшло навчально-тренувальне заняття з виявлення та проведення протиепідемічних заходів проти коронавірусу Covid-19

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Участь у навчаннях взяли медики, рятувальники, поліція, органи місцевої влади.

За легендою, людина звернулася з симптомами з підозрою на коронавірус. Всі задіяні учасники виконують свої відповідні функції.

Навчання в Олександрівській лікарні Києва на випадок виявлення коронавірусу/ Фото: Геннадій Мінченко

Як раніше повідомлялося, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Києві облаштували 7 баз для госпіталізації людей, у яких можуть виявити коронавірус. Три бази - для дорослих, три - для дітей і спеціальна база для вагітних. Ці відділення розташовані в Олександрівській лікарні, Київській міській лікарні 4, Київській міській лікарні 9, в міських дитячих клінічних лікарнях 1 та 2, дитячій інфекційній лікарні в Київському медичному центрі репродуктивної та перинатальної медицини.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого 2020 року у світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2858 летальних. Одужало вже 36 659 осіб.