У Британії скликають екстрене засідання уряду

У Британії скликають екстрене засідання уряду

Коронавірус
Укрінформ
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон скликає екстрене засідання уряду у понеділок, 2 березня, через коронавірус.

Про це повідомляє Independent.

«Борис Джонсон скликав екстрене засідання уряду, яке відбудеться в понеділок, щоб обговорити швидко зростаючу глобальну кризову ситуацію навколо коронавірусу», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це буде перша зустріч, присвячена коронавірусу, на якій буде присутній Джонсон.

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Речник британського прем’єра заявив, що Джонсон хоче особисто проконтролювати, що в ситуації з коронавірусом у Британії буде зроблено все можливе для його подолання.

Як повідомлялося, загальна кількість хворих на коронавірус на території Великої Британії зросла до 19 осіб. Ще один випадок зараження зафіксований у Північній Ірландії.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 28 лютого, за даними американського Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Хопкінса, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі досягла 83389.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 немає.

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