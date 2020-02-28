В Ірані вперше за десятки років скасували п'ятничні молитви

У Тегерані і ще 22 столицях інших провінцій Ірану вперше за кілька десятиліть були скасовані п'ятничні молитви через спалах коронавірусу.

Про це повідомляє ВВС.

«Іран скасував п'ятничні молитви в Тегерані і 22 інших столицях провінцій вперше за кілька десятиріч, щоб обмежити поширення нової коронавірусної інфекції», - йдеться у повідомленні.

Влада також запровадила деякі обмеження на доступ до основних мусульманських святинь шиїтів в Кумі, епіцентрі спалаху Covid-19 в країні, а також в Мешхеді.

Міністерство охорони здоров'я Ірану попередило, що кількість випадків коронавірусу зростатиме найближчими днями.

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Кількість загиблих від коронавірусу в Ірані (34 людини) на сьогоднішній день є найвищою за межами Китаю.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Міністерства охорони здоров'я України, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужали 36 659 осіб.

В Україні підтверджених випадків зараження коронавірусом Covid-19 немає.

Фото: alarabiya.net