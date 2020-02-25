У Британії закрилася школа, учні якої їздили до Італії

У британському графстві Чешир тимчасово закрилася школа, учні якої відвідали Італію, де зафіксовано найбільший у Європі спалах коронавірусу.

Про це повідомляє Cheshire Live.

Як зазначається, за словами директора Кренслі-скул в Нортвічі, школа не працюватиме до кінця тижня, аби мінімізувати ризик зараження коронавірусом.

Дирекція ще одного навчального закладу - Брін Ліз Акедемі у Нантвічі - прийняла рішення тимчасово припинити заняття у шостому класі, учні якого разом з учителями також побували в Італії.

Національна служба охорони здоров’я Британії рекомендувала школам у Чеширі подбати, щоб усі учні та персонал, які відвідували Італію, залишалися вдома.

Як повідомляв Укрінформ, унаслідок спалаху коронавірусу в Італії у вівторок померли ще чотири людини, таким чином кількість загиблих сягнула 11 осіб. Кількість зафіксованих випадків коронавірусу зросла до 322.

Фото: cransleyschool.com