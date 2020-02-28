Італія по-новому підраховуватиме хворих
Про це інформує AP.
«Італія змінює спосіб повідомлення про випадки інфікування коронавірусом, що могло б знизити цю статистику для країни. Італійська влада відтепер планує розрізняти в офіційних повідомленнях осіб із позитивним результатом тесту на коронавірус та пацієнтів із симптомами COVID-19, оскільки більшість людей в Італії з підтвердженим вірусом фактично не хворі», - йдеться в повідомленні.
Відтепер Італія розрізнятиме результати тестів, які проводяться на регіональному рівні, та підтверджених Національним інститутом охорони здоров'я. Адже ВООЗ наполягає, що офіційними є тільки результати, підтверджені загальнонаціональним органом.
Начальник цивільного захисту Італії Анджело Борреллі повідомив, що 528 випадків, про які повідомлялося раніше, мають підтвердження на регіональному рівні. І тільки 282 випадки підтверджені Національним інститутом охорони здоров'я. Хоча, зазначив Бореллі, інститут ще не проаналізував усі випадки, офіційна сертифікація не повинна істотно змінити загальні цифри у країні.
За словами Борреллі, у 159 випадках з 528 ішлося про потребу стаціонарного лікування, а 37 осіб лежали в реанімації. Водночас переважна більшість заражених перебували вдома на карантині.
Як повідомлялося, масова евакуація українців з Італії у зв’язку з поширенням коронавірусу не планується. За словами посла в цій країні Євгена Перелигіна, всі охочі мають змогу повернутися до України самостійно.
Фото: AA