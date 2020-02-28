Італія по-новому підраховуватиме хворих

Після закликів Всесвітньої організації охорони здоров’я Італія змінює спосіб ведення статистики щодо інфікування коронавірусом.

Про це інформує AP.

«Італія змінює спосіб повідомлення про випадки інфікування коронавірусом, що могло б знизити цю статистику для країни. Італійська влада відтепер планує розрізняти в офіційних повідомленнях осіб із позитивним результатом тесту на коронавірус та пацієнтів із симптомами COVID-19, оскільки більшість людей в Італії з підтвердженим вірусом фактично не хворі», - йдеться в повідомленні.

Відтепер Італія розрізнятиме результати тестів, які проводяться на регіональному рівні, та підтверджених Національним інститутом охорони здоров'я. Адже ВООЗ наполягає, що офіційними є тільки результати, підтверджені загальнонаціональним органом.

Начальник цивільного захисту Італії Анджело Борреллі повідомив, що 528 випадків, про які повідомлялося раніше, мають підтвердження на регіональному рівні. І тільки 282 випадки підтверджені Національним інститутом охорони здоров'я. Хоча, зазначив Бореллі, інститут ще не проаналізував усі випадки, офіційна сертифікація не повинна істотно змінити загальні цифри у країні.

За словами Борреллі, у 159 випадках з 528 ішлося про потребу стаціонарного лікування, а 37 осіб лежали в реанімації. Водночас переважна більшість заражених перебували вдома на карантині.

Як повідомлялося, масова евакуація українців з Італії у зв’язку з поширенням коронавірусу не планується. За словами посла в цій країні Євгена Перелигіна, всі охочі мають змогу повернутися до України самостійно.

Фото: AA