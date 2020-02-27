Підозра на коронавірус: МОЗ чекає результати тестів українки з Італії

Міністерство охорони здоров'я України чекає результати лабораторних досліджень стосовно українки, яка працює в Італії та була госпіталізована з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Про це поінформував заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко на брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“За наявною інформацією від Міністерства закордонних справ, українка знаходиться в Неаполі, вона госпіталізована з підозрою. Тобто лабораторні дослідження ми ще очікуємо. Можливо, вони вже зараз є, але на момент, коли я готувався до брифінгу, була інформація щодо підозри на коронавірусну інфекцію”, — зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, напередодні італійські ЗМІ поінформували про госпіталізацію українки із коронавірусом. Загалом в Італії кількість людей, інфікованих вірусом Covid-19, перевищила 450 осіб.

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У світі станом на 27 лютого підтверджено 82 тис. 140 випадків зараження коронавірусом, понад 2800 хворих померли, 32 тис. 755 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

27 лютого директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев підтвердив наявність коронавірусу у 26-річної українки, яка працює в Італії, і запевнив, що її стан некритичний.

Фото: АА