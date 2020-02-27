Голова ВООЗ: Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що настав момент, коли вирішується, чи вдасться утримати поширення коронавірусу під контролем.

Про це інформує сайт ВООЗ.

"Ми перебуваємо у критичній точці. За останні два дні кількість нових випадків зараження за межами Китаю перевищила число нових випадків у цій країні. Коронавірус дістався до Бразилії, Грузії, Греції, Північної Македонії, Норвегії, Пакистану та Румунії. Епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї показують, на що здатний цей вірус", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він підкреслив, що COVID-19 може вийти з-під контролю, якщо країни, де зафіксовані спалахи, не ставитимуть ефективних перешкод його поширенню.

Гебреєсус додав: ВООЗ, як і раніше, вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.

Як повідомлялося, за останніми даними, у світі лабораторно підтверджено 82 164 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 2 801 хворий помер, 32 897 осіб одужали.

Тим часом міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.

"Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - наголосила Скалецька.