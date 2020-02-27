Голова ВООЗ: Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом

Голова ВООЗ: Настав вирішальний момент у боротьбі з коронавірусом

Укрінформ
Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус вважає, що настав момент, коли вирішується, чи вдасться утримати поширення коронавірусу під контролем.

Про це інформує сайт ВООЗ.

"Ми перебуваємо у критичній точці. За останні два дні кількість нових випадків зараження за межами Китаю перевищила число нових випадків у цій країні. Коронавірус дістався до Бразилії, Грузії, Греції, Північної Македонії, Норвегії, Пакистану та Румунії. Епідемії в Ірані, Італії та Південній Кореї показують, на що здатний цей вірус", - заявив Тедрос Адханом Гебреєсус.

Він підкреслив, що COVID-19 може вийти з-під контролю, якщо країни, де зафіксовані спалахи, не ставитимуть ефективних перешкод його поширенню.

Гебреєсус додав: ВООЗ, як і раніше, вважає, що епідемія COVID-19 може перерости в пандемію.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі лабораторно підтверджено 82 164 випадки зараження коронавірусом COVID-19. 2 801 хворий помер, 32 897 осіб одужали.

Тим часом міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні не зафіксовано жодного факту зараження коронавірусом.

"Ми отримали від ВООЗ тест-системи, яких вистачить на понад 900 зразків. У разі необхідності отримаємо ще більше", - наголосила Скалецька.

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