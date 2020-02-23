ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого зв'язку з Китаєм

«Всесвітня організація охорони здоров'я... заявила про своє занепокоєння кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм», - йдеться в повідомленні.

До таких випадків, наприклад, відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. «Нашою найбільшою проблемою як і раніше залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я», - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

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Як повідомлялося, в Китаї число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 76 936 осіб, 2442 людини померли, 22 888 - вилікувалися і виписані з лікарень.

Фото: АА