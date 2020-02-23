ВООЗ стурбована випадками коронавірусу без чіткого зв'язку з Китаєм
Укрінформ
У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) стурбовані числом нових випадків коронавірусу, які не мають чіткого епідеміологічного зв'язку.
Про це повідомляє SBS.
«Всесвітня організація охорони здоров'я... заявила про своє занепокоєння кількістю нових випадків інфікування, що не мають чіткого зв'язку з Китаєм», - йдеться в повідомленні.
До таких випадків, наприклад, відносяться інфіковані коронавірусом, які не їздили до Китаю і не мали контактів з інфікованими. «Нашою найбільшою проблемою як і раніше залишається можливість поширення COVID-19 у країнах зі слабшими системами охорони здоров'я», - додав керівник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.
Як повідомлялося, в Китаї число підтверджених випадків зараження коронавірусом досягло 76 936 осіб, 2442 людини померли, 22 888 - вилікувалися і виписані з лікарень.
Фото: АА