Коронавірус вже забрав життя понад 2440 осіб в Китаї

У Китаї кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом досягла 76 936, з них 2442 померли, 22 888 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.

Про це 23 лютого повідомив Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

Відзначається, що за даними на північ 23 лютого, з 76,9 тисячі заражених новим коронавірусом зараз хворіють 51 606 осіб, у важкому стані − 10 968 осіб.

За останню добу по всій країні були виявлені 648 нових випадків зараження, померли 97 (з них 96 - в провінції Хубей).

В даний час зареєстровано понад 4,1 тисячі випадків з підозрою на новий тип коронавірусу.

Окремо в Гонконгу виявили 69 випадків зараження (з них дві людини померли, 11 одужали), Макао − десять інфікованих (шість з них виписані), на Тайвані заразилися 26 осіб (один помер і двоє вилікувалися).

Нагадаємо: днем раніше повідомлялося про 2345 померлих від коронавірусу в Китаї та 76 288 хворих.

Фото: Xinhua