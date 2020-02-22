Скалецька про ситуацію в Нових Санжарах: Все добре, всі здорові

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька поінформувала про позитивну обстановку в санаторії в Нових Санжарах Полтавської області, де вона перебуває разом з евакуйованими з Китаю українцями.

Свій коментар вона розмістила на сторінці у Facebook.

“В нас все добре. Всі здорові. Ми з колегами з Міністерства охорони здоров’я весь час на зв’язку. Сьогодні за день було кілька нарад скайпом. Дякую всій своїй команді!”, - зазначила глава МОЗ.

В інтерв'ю DW вона заявила, що МОЗ проводило багато інформаційних заходів щодо ситуації з коронавірусом та евакуації з китайського Уханя, але люди до цієї інформації не дослухалися.

Міністерка вказала також на інформацію правоохоронців, що в акції протесту в Нових Санжарах брали участь багато агресивно налаштованих людей, яких місцеві жителі не знали в обличчя.

Нагадаємо: раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Скалецька начебто покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу. Сама міністерка запевнила, що Нові Санжари не покидала і закликала громадян не сіяти паніку і не розповсюджувати фейки.