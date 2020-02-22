Скалецька залишається з евакуйованими у Нових Санжарах — МОЗ

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка разом з евакуйованими з Китаю перебуває в медичному центрі в Нових Санжарах на Полтавщині, не виходила за межі медцентру — вона лише переходила між корпусами, що згідно правил, запроваджених на тій території, не заборонено.

Про це на брифінгу повідомив заступник Скалецької Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Пані Скалецька не виходила за межі санаторію, вона перебувала постійно у місці обсервації. А те, що вчора прозвучало, стосувалося того, що вона переходила з одного корпусу в інший. Але за умов обсервації це цілком припустимо і не порушує правил, які запроваджені на цій території”, - сказав Коваль.

Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Скалецька начебто покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.

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Сама Скалецька у Facebook запевнила, що Нові Санжари не покидала і закликала громадян не сіяти паніку і не розповсюджувати фейки.

"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні, і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари". Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку. Інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна", - написала Скалецька.

Вона нагадала, що прибула у Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.

"Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію центру «Нові Санжари», де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - запевнила міністр.

Інформацію про те, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка у четвер заявила про наміри перебувати на карантині у медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими з Китаю громадянами, у п'ятницю виїхала звідти, також спростували в уряді.