Скалецька залишається з евакуйованими у Нових Санжарах — МОЗ
Про це на брифінгу повідомив заступник Скалецької Дмитро Коваль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Пані Скалецька не виходила за межі санаторію, вона перебувала постійно у місці обсервації. А те, що вчора прозвучало, стосувалося того, що вона переходила з одного корпусу в інший. Але за умов обсервації це цілком припустимо і не порушує правил, які запроваджені на цій території”, - сказав Коваль.
Раніше деякі ЗМІ поширили інформацію про те, що Скалецька начебто покинула територію медичного центру "Нові Санжари", де перебувають на обсервації громадяни України та іноземці, яких евакуювали з Китаю через спалах коронавірусу.
Сама Скалецька у Facebook запевнила, що Нові Санжари не покидала і закликала громадян не сіяти паніку і не розповсюджувати фейки.
"Вчора була дуже зайнята, не було часу дивитись новини і читати соцмережі. Зробила це сьогодні, і, чесно кажучи, була дуже здивована. Поважні журналісти, політики та інші люди розповідають, як "Скалецька зайшла до інфікованих, потім полетіла у Київ, заразила там усіх і знову повернулася в Санжари". Будь ласка, не розповсюджуйте фейки та не сійте паніку. Інформаційна гігієна є не менш важливою, ніж санітарна", - написала Скалецька.
Вона нагадала, що прибула у Нові Санжари у четвер, 20 лютого, ввечері разом з Прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком.
"Ніч і першу половину наступного дня я провела в Полтавській області, перевіряючи готовність медзакладів до будь-якого розвитку подій. Лише після цього вдень у п’ятницю, 21 лютого, я зайшла на територію центру «Нові Санжари», де зараз перебуваю і звідки зможу вийти лише разом зі всіма", - запевнила міністр.
Інформацію про те, що міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, яка у четвер заявила про наміри перебувати на карантині у медичному центрі "Нові Санжари" разом з евакуйованими з Китаю громадянами, у п'ятницю виїхала звідти, також спростували в уряді.