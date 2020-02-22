"Вікно можливостей" для стримування коронавірусу звужується — ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я побоюється, що шанс на стримування поширення коронавірусу щодень менший.

Про це заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус, повідомляє CNBC.

"Вікно можливостей ще існує, але воно звужується. Потрібно діяти швидко, перш ніж воно геть закриється" - сказав Гебреісус.

Читайте також: Samsung закрив фабрику смартфонів у Південній Кореї через коронавірус

Він додав, що цей спалах "все ще може піти у будь-якому напрямку".

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 лютого зареєстровано 77 661 випадок зараження коронавірусом COVID-19, померло 2360 людей.

Фото: Fabrice Coffrini / Contributor / Getty Images