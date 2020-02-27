Єврокомісія пропонує виділити €1,5 мільярда на підтримку громадянського суспільства

27 лютого, у Всесвітній день неурядових організацій високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про намір Єврокомісії виділити на їх підтримку 1,5 млрд євро у довгостроковому бюджеті Євросоюзу на 2021-2027 рр.

Заяву оприлюднила Європейська служба зовнішніх дій.

«Євросоюз вітає фундаментальний внесок, який громадські організації роблять у захист прав людини, у вдосконалення системи управління, у демократію та верховенство права. Вони є ключовими партнерами в успішній імплементації Цілей сталого розвитку до 2030 року», - йдеться у документі.

Високий представник ЄС зауважив, що зараз у багатьох країнах відбувається безпрецедентний наступ на громадянське суспільство, включаючи запровадження законодавчих обмежень на іноземне фінансування, заборону на реєстрацію асоціацій та громадських організацій. Окрім того, приймаються закони, які криміналізують акції протесту та висловлювання в інтернеті, блокується доступ до сайтів та соціальних медіа, подекуди чиняться утиски громадських активістів і напади на них.

«Ця тенденція має бути зупинена. Євросоюз залишається відданим захисту та посиленню громадських діячів, включаючи правозахисників, а також розширенню свобод громадянського суспільства. Ми будемо продовжувати зустрічатися з правозахисниками, проводити моніторинг судових процесів над ними, відвідувати їх в ув’язненні та порушувати ці питання перед національними урядами. ЄС також продовжить підтримувати ключових міжнародних діячів, таких як спеціальний доповідач ООН з питань правозахисників, свободи асоціацій та висловлювань», - зазначив Боррель.

Він додав, що ЄС залишається найбільшим донором громадянського суспільства у різних країнах світу, з 2005 року надавши підтримку більш ніж 30 тисячам правозахисників. І наголосив, що Єврокомісія має намір продовжувати таку діяльність, тож запропонувала виділити 1,5 мільярда євро у Багаторічній фінансовій перспективі ЄС на 2021-2027 роки для фінансування програм підтримки громадянського суспільства і його активістів.

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Як повідомляв Укрінформ, глави держав і урядів ЄС на надзвичайному саміті у Брюсселі 20-21 лютого не змогли дійти згоди щодо запропонованого проєкту Багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021-27 рр. Різниця між пропозиціями Європейської ради та Європарламенту навколо видаткової частини БФП перевищує 230 мільярдів євро.