ЄС має подолати бар’єр одноголосності, аби швидше реагувати на виклики - Боррель

Якщо ЄС дійсно хоче підвищити власну роль та геополітичний вплив у світі, країни-члени мають знайти шлях та спроможності, щоб діяти за необхідністю – діяти швидко і не бути заручниками принципу консенсусу, який може паралізувати будь-які зусилля «колективного» ЄС.

Про це в неділю під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції заявив Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Будучи реалістами, ми напевно маємо думати про те, як досягти миру між Ізраїлем і Палестиною, в Лівії, у проблемах на Балканах, особливо між Косовим і Сербією, як стабілізувати східний кордон України з Росією, подолати кризу у Венесуелі… Це все було б дуже добрим досягненням, але це все ще потрібно досягти... Ми не маємо можливості втрутитися в ситуацію у нашому негайному сусідстві і при цьому говоримо про геополітичну силу. Якщо відійти від окремих географічних випадків, найважливішим є розробити спільну стратегію між країнами-членами. Її немає. І це причина, з якою ми дуже розділені з будь-яких питань. Тож працювати за принципом одноголосності означає параліч наших зусиль», - зауважив Високий представник ЄС.

Він наголосив на тому, що країни ЄС мають розвинути спільну культуру зовнішніх відносин та спільне розуміння загроз, яке поділятимуть. Спільне розуміння світу навколо важко сформувати за день або за п’ять років, тому що країни-члени, кожна з них, мають різну політичну культуру, виходячи з власної історії.

«Якщо у нас немає спільного розуміння світу та спільних відповідей на спільні загрози, ми не можемо нічого вирішувати. Ми маємо розвинути те, що я називаю апетитом до сили. Бажання діяти. Дійсно діяти, щось робити разом, але не говорити щодня, що ми занепокоєні, дуже занепокоєні, надзвичайно занепокоєні… Ми маємо бути готовими діяти. Ми побачимо наступного понеділка, під час Ради ЄС, не за п’ять років – наступного понеділка, - чи ми дійсно спроможні приймати рішення з метою діяти у нашому найближчому оточенні», - сказав Боррель.

Як приклад він навів запропонований США план врегулювання на Близькому Сході між Ізраїлем і Палестиною, що піддається критиці з боку багатьох європейських держав. Високий представник ЄС зауважив, що нині недостатньо лише критикувати, Євросоюзу необхідно пропонувати власні рішення.

«Ми подивимося, чи здатні ми розглядати альтернативні рішення для миру на Близькому Сході. Недостатньо сказати – цей план не буде працювати. Як сказав Помпео, якщо хтось має щось краще - хай представить. Ми маємо бути здатними запропонувати щось краще. Не відкидати або бути занепокоєними, але бути проактивними. Ми маємо розвинути цю культуру, як саме використовувати спільну силу. У тому числі – військову силу, але не лише її. Є багато шляхів для проявів сили», - зауважив Високий представник ЄС.

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Він підкреслив, що країни ЄС мають формувати таку спільну культуру міжнародних відносин з опорою не в минулому, яке є дуже різним для кожної з них, але виходячи з потреб та викликів майбутнього. Тоді країни Євросоюзу навчаться дещо поступатися індивідуальними інтересами та думати про здатність діяти разом. Тому що нездатність діяти разом означає параліч усієї організації.

«Якщо завтра під час Ради ЄС 26 країн погодяться мати військово-морську місію для здійснення контролю за дотриманням ембарго на постачання зброї у Лівію, і одна країна, яка не має військово-морських сил, заявить, що вона проти, – що ми маємо робити? Сказати, що дуже жалкуємо, але ми не можемо нічого зробити, тому що немає одностайності? Це неймовірно!», - наголосив Боррель.

Він навів конкретний приклад: коли Франція запропонувала військово-морську місію в Ормузькій протоці для безпеки судноплавства, було неможливим для ЄС прийняти рішення внаслідок відсутності єдності. Тож Франція організувала коаліцію доброї волі, і нині 7 країн-членів, без європейського прапору, забезпечують проходження комерційних суден через Ормузьку протоку.

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«Я хочу зробити цю місію місією ЄС. Я маю намір викласти це питання на стіл перед міністрами (ЄС). І тоді ми подивимося, які країни виступають проти, і чому вони не користуються правом конструктивного утримання, яке в них є», - сказав Боррель, звертаючись до міністра закордонних справ Франції.

Він наголосив, що в таких випадках Євросоюз та його дієздатність не можуть перетворюватися на заручників принципу одноголосності, адже це підриває здатність Євросоюзу до реальних дій та його спроможність реалізовувати спільну зовнішню політику.

У неділю в Мюнхені (ФРН) завершилася 56-а Конференція з безпеки. Наступна пройде 19-21 лютого 2021 року.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ