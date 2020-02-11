Єврокомісія рік працюватиме над "стратегічним задумом" в обороні — Боррель

ЄС має розвинути власні оборонні спроможності та інструменти, щоб брати більшу відповідальність за власну безпеку та відігравати більшу роль у глобальному вимірі.

Про це заявив високий представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель у вівторок у Страсбурзі за підсумками засідання Єврокомісії, присвяченого першому політичному брифінгу щодо європейської оборони, повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

"Сьогодні під час зустрічі колегії Єврокомісії ми мали перший політичний брифінг щодо оборони. Це дуже вчасно для проведення таких дебатів. Тому що останні міжнародні події свідчать - у нинішньому геополітичному контексті Європейський Союз має взяти більшу відповідальність за свою безпеку і зміцнити власну роль як геополітичного гравця. Для цього розмов недостатньо, необхідно мати засоби, спроможності та інструменти у різних політичних та оперативних сферах", - зазначив високий представник ЄС.

Він зауважив, що оборона залишається питанням національної компетенції, тож оборонна співпраця полягає, переважно, у міжурядових контактах між країнами-членами. Тож без погодження з країнами-членами важко зробити щось нове у цій сфері. В той же час Європейська комісія може зробити вагомий внесок у підтримку промислової співпраці, у тому, що стосується Європейського оборонного фонду, військової мобільності та протидії гібридним загрозам.

Боррель відзначив роль Європейського оборонного фонду, який має пропонувати суттєві стимули для того, щоб заохотити країни-члени працювати над спільними проєктами на основі спільних стратегічних підходів у розвитку спроможностей, які мають відповідати оперативним потребам європейських армій.

"Постійна структурована співпраця "PESCO", Європейський оборонний фонд та робота Європейського оборонного агентства формують трикутник, якій має бути зміцнений", - наголосив високий представник ЄС.

Він повідомив, що в рамках колегії Єврокомісії відбулося обговорення так званого "стратегічного задуму", який є стратегічним документом, запит на розробку якого Єврокомісія отримала від країн-членів з метою кращого визначення спільних завдань у безпеці й обороні, ідентифікації загроз та для надання нового імпульсу розробці оборонних ініціатив.

"У нас буде цілий рік, щоб опрацювати цей документ, і внесок Єврокомісії в його розробку має бути дійсно безцінним", - додав Боррель.

За його словами, таке тривале та інтенсивне обговорення, що відбулося сьогодні у Страсбурзі, дозволить новій Єврокомісії продовжити роботу, яку розпочав її попередній склад.

Фото: CLAUDIO ÁLVAREZ