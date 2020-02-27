В Італії через коронавірус померли вже 14 людей

В Італії кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 зросла до 528 людей, померли вже 14.

Про це повідомляє італійська агенція ANSA.

"У 528 людей підтвердили позитивний результат тестів на коронавірус. Загиблих нараховується 14 осіб", - зазначив голова служби цивільного захисту Італії Анджело Борреллі під час пресконференції, щодо розповсюдження коронавірусу.

Борреллі додав, що 37 людей вдалося вилікувати у Ломбардії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19 , з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.

Фото: АА