Єврокомісія призначила Шефчовича співголовою комітету ЄС - Велика Британія

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн призначила віцепрезидента ЄК з міжінституційних відносин та прогнозу Мароша Шефчовича представником Євросоюзу та співголовою Спільного комітету ЄС - Велика Британія, який засновано відповідно до Угоди про Brexit.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Спільний комітет, який складається з представників ЄС і Великої Британії, відповідає за нагляд за імплементацією та застосуванням Угоди про вихід. Одна з його головних цілей – заснування механізму для розв’язання ймовірних суперечок навколо інтерпретації Угоди. Якщо такий сценарій станеться, ЄС і Велика Британія можуть апелювати до цієї структури», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Марош Шефчович працюватиме у тісній координації з Мішелем Барньє та оперативною групою щодо відносин із Великою Британією.

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Як повідомлялося, Велика Британія офіційно вийшла зі складу ЄС у ніч проти 1 лютого. До кінця 2020 року триває перехідний період, протягом якого країна дотримується положень європейського законодавства та взятих раніше зобов'язань.

ЄС і Британія мають завершити роботу із правового оформлення відносин до кінця жовтня - початку листопада. Головним перемовником від Євросоюзу у формуванні нового партнерства є Мішель Барньє, який донедавна очолював європейську делегацію на переговорах щодо Brexit.