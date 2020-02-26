Кожен мешканець Гонконгу отримає від влади майже $1300

Влада Гонконгу заявила про намір виділити кожному постійному повнолітньому мешканцю цього особливого адміністративного району КНР $1280.

Про це повідомив міністр фінансів Гонконгу Пол Чан, передає ВВС.

"Після ретельного аналізу я вирішив переказати по 10 тис. гонконгських доларів ($1280 - ред.) для постійних мешканців Гонконгу віком від 18 років. Це робиться з метою заохочення та активізації внутрішнього споживання, з одного боку, та позбавлення фінансового тягаря - з другого", - сказав Чан.

Окрім того, очікується, що місцевий уряд знизить вартість оренди житла, а також зменшить податки на доходи та майно.

Як зазначається, такі ініціативи пов’язані з тим, що економіка Гонконгу стикнулася з проблемами внаслідок масових протестів та поширення коронавірусу (підтверджено 81 випадок зараження та дві смерті).

За останніми даними, у світі підтверджено 81 002 випадки зараження коронавірусом, 2762 хворих померли, 30 098 одужали.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.