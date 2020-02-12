Камбоджа прийме круїзний лайнер з Гонконгу, якому відмовили чотири країни

Влада Камбоджі дозволила круїзному лайнеру Westerdam з 1455 пасажирами та 802 членами екіпажу на борту зайти в порт та висадити людей на берег, незважаючи на побоювання щодо поширення коронавірусу на борту.

Про це інформує Kyodo.

"Круїзний корабель, що перевозить 1455 пасажирів та 802 членів екіпажу, якому відмовили у щонайменше п'яти портах країн Азії, включаючи Йокогаму, отримав дозвіл на причал у порту Камбоджі", - повідомила у середу місцева адміністрація.

Високопоставлений чиновник уряду Камбоджі заявив Kyodo News, що рішення про дозвіл круїзному лайнеру MS Westerdam, який належить компанії Holland America Line, зайти до порту Сіануквіль, базується на гуманітарних обставинах.

З моменту виходу судна з порту у Гонконзі 1 лютого, Японія, Тайвань, Філіппіни, Гуам та Таїланд відхилили запити круїзного лайнера щодо його прийому у себе через побоювання, що деякі його пасажири можуть бути заражені коронавірусом.

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"Усі пасажири на борту здорові й незважаючи на хибні повідомлення на борту немає підтверджених або підозрюваних випадків зараження коронавірусом", - заявила компанія-перевізник.

Як повідомлялося, 16 січня круїзний лайнер MS Westerdam вирушив з Сінгапуру, маючи намір зайти у порти Таїланду, Камбоджі, В'єтнаму та Гонконгу.

У Гонконзі корабель висадив 1 254 пасажирів та прийняв 768 осіб на борт перед від'їздом, повідомляє круїзна компанія Holland America.

Керівництво лайнера планувало зробити зупинки на Філіппінах, у Тайвані, Японії, Південній Кореї та Китаї, однак через спалах коронавірусу переглянуло кінцеве місце призначення після попередження Центру з контролю та профілактики захворювань США 28 січня.

Філіппіни та Тайвань оголосили про закриття своїх портів для круїзних лайнерів через побоювання поширення коронавірусу, а японський уряд оголосив, що відмовляє у заході судна до свого порту.

На лайнері оголосили про плани пришвартуватися у порту Таїланду, щоб пасажири могли зійти на берег. Однак уряд країни також вирішив не пускати судно у свій порт.

Фото: Getty/Kyodo