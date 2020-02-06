Японія не пустить круїзний лайнер з Гонконгу через підозру на коронавірус

Уряд Японії прийняв рішення заборонити в'їзд до країни іноземним пасажирам круїзного лайнера Westerdam, що наразі прямує з Гонконгу до японських вод.

Про це інформує NHK.

"Японія планує заборонити в'їзд до країни іноземним громадянам на борту круїзного лайнера з Гонконгу через підозру про наявність коронавірусу на судні", - йдеться у повідомленні.

Голова уряду Японії Сіндзо Абе заявив, що протягом наступних днів круїзний корабель Westerdam надасть запит на прийом у порту Японії.

Він повідомив, що підтверджено, що на судні є пасажир, у якого підозрюють симптоми смертельного вірусу.

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Абе заявив, що уряд відмовить іноземним громадянам на борту судна у в'їзді на підставі законодавства Японії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 лютого 2020 року у світі зареєстровано 28 274 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції, з них 565 летальні. Окрім Китаю, випадки захворювання зафіксовані в 24 країнах світу. В Україні жодного підтвердженого лабораторно випадку нової коронавірусної інфекції не зареєстровано.