Коронавірус може вразити до 80% Землі, якщо не взяти його під контроль — консультант ВООЗ

Коронавірусом COVID-19 можуть заразитися дві третини населення Землі.

Про це заявив консультант ВООЗ, глава Центру статистики і кількісних досліджень інфекційних хвороб університету Флориди Айра Лонджині, повідомляє Bloomberg.

За його словами, на тлі того, що кількість випадків зараження коронавірусом у Китаї різко зростає, вірус може “наздогнати“дві третини населення світу.

Точка зору Лонджині ґрунтується на даних, які засвідчують, що кожна заражена людина зазвичай передає хворобу двом-трьом іншим людям. Зазначається, що в підсумку хворих може бути на мільярди більше, ніж поточна офіційна кількість – більше 60 тисяч осіб.

За словами експерта, відстежити поширення коронавірусу складно, адже немає тестів, які б дозволили швидко виявити захворювання, а у деяких з інфікованих воно протікає відносно легко.

Навіть якби був спосіб удвічі зменшити передачу вірусу, це все одно призвело б до того, що близько однієї третини населення світу можуть заразитися, зазначив Лонджині.

«Ізоляція пацієнтів з підтвердженим діагнозом коронавірусу і поміщення під карантин людей, з якими вони спілкувалися, не зупинять вірус», — підкреслює експерт.

Раніше таку ж думку висловлював вчений-епідеміолог з Гонконгу Габріель Леун.

"Епідемія коронавірусу може поширитися на приблизно дві третини населення світу, якщо її не вдасться взяти під контроль", - вважає Леун.

Передбачається, що "рівень ураження" серед населення світу може сягнути 60-80%.

На думку експерта з Північно-Східного університету в Бостоні Алессандро Веспіньяні, зрозуміти, наскільки швидко хвороба поширюється за межами Китаю, можна буде протягом наступних кількох тижнів, особливо, якщо буде вжито додаткових заходів із боротьби з інфекцією.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 14 лютого 2020 року у світі зареєстровано 64 437 лабораторно підтверджених випадків нової коронавірусної інфекції COVID-19, з них 1383 - летальні.

Крім КНР, ще в 25 країнах виявлено понад 400 випадків інфікування. Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно.

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