Air Canada поки не збирається відновлювати авіарейси до Китаю

Air Canada поки не збирається відновлювати авіарейси до Китаю

Укрінформ
Найбільший канадський авіаперевізник Air Canada ще на півтора місяця продовжив режим скасування авіасполучення з материковим Китаєм. 

Про це йдеться у поширеному авіакомпанією прес-релізі.

“Air Canada продовжує скасування рейсів між Канадою та Пекіном і Шанхаєм до 10 квітня 2020 року. Рейси до Пекіна та Шанхая були спершу скасовані після рекомендації, виданої урядом Канади 29 січня стосовно уникнення неважливих подорожей до Китаю”, - зазначається у документі. 

До запровадження обмежень компанія виконувала щотижня 33 рейси до Китаю із Торонто, Ванкувера й Монреаля.

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“Air Canada й надалі ретельно стежитиме за розвитком ситуації у погодженні з міністерствами охорони здоров’я, транспорту й закордонних справ Канади та змінюватиме розклад рейсів відповідно до цього”, - наголосили в авіакомпанії.

Окрім цього, через падіння попиту Air Canada до 30 квітня припиняє рейси між Торонто та Гонконгом. Водночас авіасполучення між Ванкувером та Гонконгом це не стосується. 

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

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