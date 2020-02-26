Air Canada поки не збирається відновлювати авіарейси до Китаю

Найбільший канадський авіаперевізник Air Canada ще на півтора місяця продовжив режим скасування авіасполучення з материковим Китаєм.

Про це йдеться у поширеному авіакомпанією прес-релізі.

“Air Canada продовжує скасування рейсів між Канадою та Пекіном і Шанхаєм до 10 квітня 2020 року. Рейси до Пекіна та Шанхая були спершу скасовані після рекомендації, виданої урядом Канади 29 січня стосовно уникнення неважливих подорожей до Китаю”, - зазначається у документі.

До запровадження обмежень компанія виконувала щотижня 33 рейси до Китаю із Торонто, Ванкувера й Монреаля.

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“Air Canada й надалі ретельно стежитиме за розвитком ситуації у погодженні з міністерствами охорони здоров’я, транспорту й закордонних справ Канади та змінюватиме розклад рейсів відповідно до цього”, - наголосили в авіакомпанії.

Окрім цього, через падіння попиту Air Canada до 30 квітня припиняє рейси між Торонто та Гонконгом. Водночас авіасполучення між Ванкувером та Гонконгом це не стосується.

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Як повідомлялося, за останніми даними, у світі підтверджено 80 147 випадків зараження коронавірусом, 2 699 осіб померли.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.