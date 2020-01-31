Через коронавірус польоти у Китай призупинили понад 40 авіакомпаній

43 авіакомпанії тимчасово призупинили польоти в Китай через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє Business Insider.

“Європейські та американські авіакомпанії разом з деякими азійськими авіакомпаніями значною мірою входять у список тих, хто скорочує послуги або скасовує рейси до материкового Китаю, поки ситуація з вірусом не опиниться під контролем. Деякі авіакомпанії скасували рейси аж до кінця березня”, - йдеться у публікації.

Видання опублікувало список даних авіакомпаній. Серед них опинилися: Air Canada, Air France, Lufthansa, Air India, Air KBZ, Air Macau, Air Mauritius, Air Seoul, Air Tanzania, American Airlines, Asiana Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Cathay Pacific, Cebu Pacific Air, China Airlines, Delta Air Lines, EgyptAir, El Al Israel Airlines, Eastar Jet, EVA Air, Finnair, Hong Kong Airlines, Iberia, IndiGo, Jetstar Asia, KLM Royal Dutch Airlines, Korean Air, Lion Air, Myanmar Airways International, Myanmar National Airlines, Philippine Airlines, Scandinavian Airlines, SCAT Airlines, Singapore Airlines, SkyUp Airlines, Turkish Airlines, Swiss International Air Lines, Ukraine International Airlines, United Airlines, Ural Airlines, Virgin Atlantic.

Терміни, протягом яких будуть призупинені рейси даних авіакомпаній до КНР слід уточнювати безпосередньо на їх сайтах.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 реєструються випадки захворювання на пневмонію, викликану новим коронавірусом (2019-nCoV). Станом на 31 січня від хвороби у різних країнах померли вже 213 осіб, кількість хворих наблизилася до 9400 осіб. Захворювання зафіксовано у 17 країнах світу.

Раніше повідомлялося про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі випадки не підтвердились.

Коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів (40 видів), що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому. Основними клінічними ознаками та симптомами коронавірусу є гарячка та утруднене дихання.