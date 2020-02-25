У Макрона падає рейтинг

Популярність президента Франції Еммануеля Макрона у лютому має тенденцію до зниження порівняно з попередніми періодами.

Про це свідчать результати оприлюдненого у вівторок дослідження центру Odoxa CGI, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як зазначається, лише 33% французів позитивно оцінюють діяльність президента Макрона. 66% громадян мають протилежну думку. Це засвідчує падіння його рейтингу на три пункти порівняно із січнем.

Діяльністю прем'єр-міністра країни Едуарда Філіпа незадоволені 64% опитаних.

Падіння рейтингу представників вищого політичного керівництва Франції зафіксовано за три тижні до проведення в країні місцевих виборів, які відбудуться 15 і 22 березня. Французи обиратимуть мерів населених пунктів та депутатів муніципальних рад.

Місцеві вибори у Франції проводяться кожні шість років.