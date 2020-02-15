Макрон - за продовження санкцій проти РФ, але хоче й діалогу з Москвою

Президент Франції вкотре висловився за відновлення стратегічного діалогу з Росією, включаючи "нормандський формат", але підкреслив, що підтримує продовження санкцій.

Про це він заявив у суботу на Мюнхенській безпековій конференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я не вважаю, що ми повинні скасувати санкцій. Я виступаю за підтримку санкцій… Але їхні результати, очевидно, не є позитивними», - сказав Макрон.

Водночас, французький лідер вкотре зауважив, що не є наївним у тому, що такий діалог може бути відновлений упродовж «однієї ночі».

«Ми повинні бути більш вимогливими, не повинні здавати наші позиції. Але ми потребуємо стратегічного діалогу. Адже нинішня ситуація є найгіршою. Ми говоримо все менше і менше, але маємо більше конфліктів», - додав французький президент.

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Коментуючи питання прогресу в діалозі, він нагадав про проведення вперше за три роки зустрічі на найвищому рівні у «нормандському форматі» (11 грудня 2019 року – ред.).

Макрон також заявив, що РФ використовує для просування своєї політики слабкості Європи, пов'язані із конфліктами у Сирії та Лівії.

«Я не проросійський, але – проєвропейський. Ми повинні ураховувати географічні чинники», - додав президент Франції. Разом з тим він підкреслив, що кожного разу, коли Росія перетинала «червоні лінії», відповідь ЄС була чіткою.

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Відповідаючи на запитання аудиторії, Макрон визнав, що РФ продовжуватиме підтримку недемократичних сил у Європі та втручання у європейські справи на свою користь, включаючи і втручання у вибори.

«Ми повинні захищати себе, зокрема, у співпраці розвідувальних органів та обміну технологіями», - підкреслив президент Франції.

Водночас, за його словами, Росія залишатиметься активним гравцем у політиці Європи, тож країнам ЄС необхідно мати стратегію відповіді на це та вживати заходи для деескалації ситуації.

Як повідомлялося, 14-16 лютого у німецькому Мюнхені проходить Міжнародна безпекова конференція.

Фото: securityconference.org