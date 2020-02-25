Госєвська: Росія не шанує слабких та тих, хто поступається

З Росією потрібно вести твердий діалог, оскільки Кремль зневажає слабких і тих, хто поступається.

Таку думку в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу висловила віце-маршалок Сейму РП Малгожата Госєвська.

“Росія не шанує слабких, вона ніколи не шанувала тих, хто поступається. Вона сміється з тих політиків, хто каже, що з Росією треба вести діалог. Як показують факти, діалог з Росією треба вести, але твердий діалог, що спирається на міцних аргументах і солідарній позиції”,- наголосила Госєвська.

Два обміни в’язнями між Україною і Росією політик назвала “суперечливими”.

“З одного боку, на волю вийшли особи, які скоювали злочини на Майдані й на Донбасі, але з іншого – врятовано життя героїчним захисникам України. Ці обміни показали, що спільні дії міжнародної спільноти приносять свій результат”,- пояснила віце-маршалок Сейму РП.

Більше читайте в інтерв'ю із віце-маршалком Сейму Польщі Малгожатою Госєвською.

Фото: РАР