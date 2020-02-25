Госєвська: Виставка Сущенка в польському Сеймі є нагадуванням про події на сході України

Організація виставки малюнків власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка у польському Сеймі є хорошою нагодою показати, що відбувається на сході України і якою в цьому є роль Росії.

Про це в інтерв’ю власному кореспондентові Укрінформу зазначила віце-маршалок Сейму РП Малгожата Госєвська.

“Ця виставка показує, що на дії Росії не можна закривати очі. На жаль, були та є політики, які мають або хочуть мати зав’язані очі... Нашим завданням є нагадування у різних форматах про те, що відбувається на сході України, і якою в цьому є роль Російської Федерації”,- зазначила Госєвська.

За її словами, у контексті проведення виставки важливими є два аспекти.

“По-перше, це місця, де створювалися ці малюнки, – в’язниці, й долі людей, українців, які були захоплені різним способом і утримуються у в’язницях та колоніях Криму, на окупованих так званими сепаратистами територіях Донбасу чи на території Росії”, - наголосила польський політик.

По-друге, як підкреслила віце-маршалок Сейму РП, це справді дуже зворушливі малюнки, які створено у дуже складних умовах з підручного матеріалу, зокрема чаю, кетчупу, лушпиння цибулі.

“Я була вражена, що так детально можна перенести на папір об’єктивну реальність. Це – очевидний талант, і це справжнє мистецтво!”, - констатувала вона.

Більше читайте в інтерв'ю із віце-маршалком Сейму Польщі Малгожатою Госєвською.