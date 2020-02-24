КНДР відправила на карантин 380 іноземців, більшість - дипломати

У КНДР ввели карантин для 380 іноземних громадян з метою запобігання вибуху епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє BBC.

«Влада Північної Кореї ввела карантин для 380 іноземців у спробі зупинити поширення нового коронавірусу», - йдеться в повідомленні.

Ці іноземці переважно є дипломатами, розміщеними в столиці країни Пхеньяні.

Слід зауважити, що 200 іноземців у КНДР уже були змушені залишатися в своїх оселях протягом останніх 30 днів, проте коли цей термін закінчився, карантин було вирішено продовжити. Зараз невідомо, скільки ще триватимуть ці заходи.

Наразі в Північній Кореї ще не зафіксовано жодного випадку Covid-19.

Як повідомлялося, в Південній Кореї від коронавірусу померли вже 7 людей, а всього інфікувалися 763 особи.

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За даними МОЗ України, станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 462 - летальні. Одужало вже 23 232 осіб.

81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.

фото: АА