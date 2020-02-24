КНДР відправила на карантин 380 іноземців, більшість - дипломати
Про це повідомляє BBC.
«Влада Північної Кореї ввела карантин для 380 іноземців у спробі зупинити поширення нового коронавірусу», - йдеться в повідомленні.
Ці іноземці переважно є дипломатами, розміщеними в столиці країни Пхеньяні.
Слід зауважити, що 200 іноземців у КНДР уже були змушені залишатися в своїх оселях протягом останніх 30 днів, проте коли цей термін закінчився, карантин було вирішено продовжити. Зараз невідомо, скільки ще триватимуть ці заходи.
Наразі в Північній Кореї ще не зафіксовано жодного випадку Covid-19.
Як повідомлялося, в Південній Кореї від коронавірусу померли вже 7 людей, а всього інфікувалися 763 особи.
За даними МОЗ України, станом на 23 лютого 2020 року у світі зареєстровано 78 817 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 462 - летальні. Одужало вже 23 232 осіб.
81,3% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано в одній провінції Китаю - Хубей. За межами Китаю виявлено 1 725 випадків у 29 країнах світу.
В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку COVID-19 не зафіксовано.
фото: АА