Американський ракетний есмінець Ross знову прямує до Чорного моря

Про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США у Twitter.

"Цим візитом ми послідовно збільшуємо наші відносини з нашими чорноморськими партнерами. Стійкі операції в Чорному морі мають вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства", - йдеться у повідомленні.

