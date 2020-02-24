Американський ракетний есмінець Ross знову прямує до Чорного моря

Ескадрений міноносець USS Ross (DDG-71) ВМС США класу Arleigh Burke прямує в акваторію Чорного моря для проведення операції з забезпечення безпеки та стабільності в регіоні.

Про це повідомляє командування 6-го флоту ВМС США у Twitter.

"Цим візитом ми послідовно збільшуємо наші відносини з нашими чорноморськими партнерами. Стійкі операції в Чорному морі мають вирішальне значення для створення безпечного морського середовища та забезпечення свободи судноплавства", - йдеться у повідомленні.

Check out these 📷 from USS Ross' (DDG 71) transit en route to the #BlackSea, Feb. 23, 2020. https://t.co/ePT6G0Xq94 pic.twitter.com/OK4Xip50wj — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) February 23, 2020

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До слова, нещодавно цей есмінець працював спільно з французьким авіаносцем "Шарль де Голль" (R 91), у складі Об'єднаної оперативної групи 473 в Середземному морі під час операції FOCH, розгорнутої французьким флотом.

Це перший цьогорічний візит корабля ВМС США до Чорного моря з початку 2020 року.

Нагадаємо: операції корабля у Чорному морі зміцнюють взаємодію з союзниками та партнерами по НАТО і демонструють колективну рішучість в питаннях безпеки Чорного моря в рамках операції "Атлантичне врегулювання".

Фото: U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Theron J. Godbold