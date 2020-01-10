Російський корабель небезпечно наблизився до есмінця США

Російський корабель небезпечно наблизився до есмінця США

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Укрінформ
Російський військовий корабель "агресивно наблизився" 9 січня до есмінця військово-морських сил США в Аравійському морі, ігноруючи попередження американського судна та ризикуючи зіткненням.

Про це повідомили у п’ятницю ВМС США, інформує CNN.

"Есмінець "Фаррагут" дав п'ять коротких сигналів про небезпеку зіткнення і попросив російський корабель змінити курс відповідно до міжнародних правил судноплавства. Російський корабель спочатку відмовився це робити, але врешті змінив курс", - ідеться в повідомленні ВМС.

За даними ВМС США, російський корабель пройшов повз есмінець за 55 метрів. Американська сторона назвала цей інцидент небезпечним та провокаційним.

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У червні 2019 року, ідеться в повідомленні, у Тихому океані військові кораблі США та Росії наблизилися одне до одного так, що американський корабель був змушений здійснити екстрений маневр, щоб уникнути зіткнення.

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