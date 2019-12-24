Бомбардувальники РФ “атакували” американський есмінець Ross у Чорному морі

Військово-космічні сили РФ зімітували атаку на американський ракетний есмінець "USS Ross", який сьогодні прибув до Одеського порту.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

“23 грудня пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки, – ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки «Ross», який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало уже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції.

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У пресслужбі також наголосили, що Росія фактично «приватизувала» акваторію Чорного та Азовського морів, щомісяця резервуючи нові райони для військових навчань, що максимально ускладнює прохід торговельних суден в обох морях, особливо через Керченську протоку.