Бомбардувальники РФ “атакували” американський есмінець Ross у Чорному морі
Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.
“23 грудня пара фронтових бомбардувальників Су-24М, під прикриттям винищувачів Су-27 (Су-30) військово-космічних сил Російської Федерації в акваторії Чорного моря зімітували ракетний удар по надводній цілі. А ціль, за даними розвідки, – ракетний есмінець Сполучених Штатів Америки «Ross», який прямував до порту Одеса. Літаки здійснили маневр, типовий для авіаційного удару крилатими ракетами, й повернулись на аеродром базування”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на тлі політичної кризи в Європі, військової агресії окупанта на Донбасі та в Криму, брязкання зброєю та демонстрація сили стало уже звичним методом впливу Росії на західні країни, зокрема й ті, що запровадили проти РФ санкції.
У пресслужбі також наголосили, що Росія фактично «приватизувала» акваторію Чорного та Азовського морів, щомісяця резервуючи нові райони для військових навчань, що максимально ускладнює прохід торговельних суден в обох морях, особливо через Керченську протоку.