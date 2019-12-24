Американський есмінець Ross зайшов в порт Одеси

Американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в морський порт Одеси вранці 24 грудня.

Як повідомляє Думская, близько 10 ранку був пришвартований до причалу 1-К на Карантинному молу.

Незважаючи на сильний туман, швартування пройшло успішно.

15 грудня американський есмінець Ross пройшов через Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря.

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«Ross починає свій транзит через північну протоку шляхом до Чорного моря для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами і союзниками. Це восьмий раз в цьому році», — повідомили тоді в ВМС США.

Фото: Думская.