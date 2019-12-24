Американський есмінець Ross зайшов в порт Одеси
Укрінформ
Американський ракетний есмінець USS Ross DDG71 зайшов в морський порт Одеси вранці 24 грудня.
Як повідомляє Думская, близько 10 ранку був пришвартований до причалу 1-К на Карантинному молу.
Незважаючи на сильний туман, швартування пройшло успішно.
15 грудня американський есмінець Ross пройшов через Босфор і увійшов до акваторії Чорного моря.
«Ross починає свій транзит через північну протоку шляхом до Чорного моря для проведення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами і союзниками. Це восьмий раз в цьому році», — повідомили тоді в ВМС США.
Фото: Думская.