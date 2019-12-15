Американський есмінець Ross увійшов у Чорне море

Американський есмінець Ross увійшов у Чорне море

Укрінформ
Американський есмінець Ross через протоку Босфор увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це у Тwitter повідомляє ВМС США.

"Ross починає рух на північ через протоку до Чорного моря для здійснення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами та союзниками. Увосьме цього року корабель США відвідує Чорне море", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні на морі, суходолі та у повітрі.

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