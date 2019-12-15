Американський есмінець Ross увійшов у Чорне море

Американський есмінець Ross через протоку Босфор увійшов до акваторії Чорного моря.

Про це у Тwitter повідомляє ВМС США.

"Ross починає рух на північ через протоку до Чорного моря для здійснення операцій із забезпечення безпеки на морі з партнерами та союзниками. Увосьме цього року корабель США відвідує Чорне море", — йдеться у дописі.

#USSRoss begins its northbound strait transit en route to the #BlackSea to conduct maritime security operations with partners and allies. This is the eighth time this year that a @USNavy ship has visited the Black Sea. #presencematters pic.twitter.com/hQy17p65a1 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) December 15, 2019

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про збільшення присутності Альянсу у Чорноморському регіоні на морі, суходолі та у повітрі.