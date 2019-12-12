НАТО збільшило присутність у Чорноморському регіоні — Столтенберг
Про це він заявив під час пресконференції за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Болгарії Бойком Борисовим, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ми погодилися із важливістю присутності НАТО у регіоні Чорного моря. Безпекова ситуація змінюється - і НАТО відповідає. Ми зміцнили нашу присутність у Чорноморському регіоні на суходолі, на морі та у повітрі - завдяки багатонаціональній бойовій оперативній групі в місті Крайова, повітряному патрулюванню та потужній військово-морській присутності», - сказав Столтенберг.
Він нагадав, що лише протягом поточного року Альянс провів п’ять великих навчань у регіоні Чорного моря.
«Ми також збільшили допомогу нашим партнерам у цьому регіоні, шляхом тренування для військово-морських сил та берегової охорони, заходів у порти та проведення навчань. Постійна військово-морська група НАТО проводить регулярні тренування з кораблями Грузії і України, що покращує нашу здатність працювати разом з ними у Чорноморському регіоні», - зауважив генсек Альянсу.