Для нових бригад Сухопутних військ створять сучасні військові бази

У 2020 році для нових бригад Сухопутних військ ЗСУ побудують сучасні військові бази, і передусім це стосуватиметься частин, що дислокуються на Сході України.

Про це в інтерв'ю Defense Express розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Сирський.

"З огляду на те, що частина бригад, які було створено в рамках заходів з підвищення бойових спроможностей СВ ЗСУ на тлі збройної агресії з боку РФ, не мають власних пунктів постійної дислокації або дислокуються у непідготовлених для цього спорудах, військове керівництво України реалізує плани з побудови низки сучасних військових баз для їх розміщення", - сказав він.

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За словами Сирського, декілька бригад мають пункти постійної дислокації, розташовані на території колишніх військових частин, які тривалий термін не експлуатувалися. Інші бригади використовують території колишніх заводів.

«На цей час вже визначені такі бази, визначені місця, де вони (військові бази - ред.) будуть відбудовані або побудовані з нуля», - зазанчив командувач.

Фото: Defense Express.