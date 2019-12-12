В Україні створять бригадну бойову групу за стандартами НАТО

У Сухопутних військах Збройних сил України у 2020 році планують на базі однієї з бригад створити бригадну бойову тактичну групу.

Про це в інтерв'ю Defense Express розповів командувач Сухопутних військ генерал-лейтенант Олександр Сирський.

«У наступному році ми плануємо провести на базі однієї з бригад експеримент – створити бригадну бойову тактичну групу, яка буде включати бригаду з засобами посилення від інших родів військ і служб, будуть посилені і засоби протиповітряної оборони, засоби розвідки, радіоелектронної боротьби, артилерія…», - сказав Сирський.

За його словами, експериментальна бригада буде готуватися за стандартами НАТО та мати дворічний цикл підготовки, що дозволить застосувати її відповідно до стандартних процедур, які прийняті в країнах членах-НАТО, як на території нашої держави, так і в разі необхідності проведення якихось спільних дій.

Він також повідомив, що в ЗСУ відбувається серйозна трансформація військового управління у контексті досягнення сумісності з НАТО. Основні заходи з реформування мають бути проведені до кінця 2020 року.

За результатами трансформації органів військового управління в Сухопутних військах відбудеться відокремлення функцій формування, підготовки, розвитку військ, технічного оснащення і всебічного забезпечення від функцій управління та застосування. Це стане кардинальною відмінністю від того, що дісталось армії у спадок від радянської системи управляння.

"При такому розподілі, коли кожен спеціалізується на конкретних речах, можна досягти значно більшої ефективності на кожному з цих щаблів. Ми знаходимося буквально на порозі великих змін", - додав Сирський.

Він зауважив, що вже до початку лютого 2020 року планується перейти на нову організаційно-штатну структуру і завершити всі організаційні зміни.