Більше наступальних дій: Сухопутні війська ЗСУ змінять підхід до навчань

У 2020 році в Сухопутних військах Збройних сил України приділятимуть більше уваги підготовці до наступальних дій.

Про це в інтерв'ю Defense Express розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський.

“Ми повинні бути готові до розвитку обстановки на будь-яких напрямах, тому що ми знаходимося, на жаль, не в мирній обстановці. І тяжко спрогнозувати, якими будуть дії ворога через місяць, два місяці, тобто, на найближчу перспективу. Тому наше завдання і полягає в тому, що ми повинні бути готовими як до ведення оборонних дій, так і до ведення наступальних дій”, - зазначив він.

Сирський наголосив, що “без наступу ми ніколи не доб’ємося перемоги. Тому така задача нами поставлена”.

За словами командувача, в українському війську тривалий час не займалися наступальною тематикою і це наразі негативно впливає на психологічний стан особового складу.

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Також він додав, що заходи з підготовки до наступальних дій мають сприяти підвищенню морально-психологічного стану українського війська. Подібні навчання стануть однією з важливих складових загального комплексу підготовки ЗСУ, що мають підвищити готовність частин і підрозділів до бойових дій, загальну вмотивованість особового складу та стан військової дисципліни Сухопутних військ.

«Армія повинна бути завжди готова до перемоги», - підсумував командувач Сухопутних військ Збройних сил України, говорячи про важливість підготовки до наступальних дій підрозділів, частин, з’єднань та об’єднань українського війська.