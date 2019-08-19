Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак представив особовому складу командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександра Сирського.

Про це повідомляє пресслужба Сухопутних військ.

“Сьогодні, 19 серпня, начальник Генерального штабу — Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Руслан Хомчак в штабі Командування Сухопутних Військ представив особовому складу, призначеного Указом Президента України № 578 від 5 серпня 2019 року, командувача Сухопутних Військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича”, - йдеться в повідомленні.

Особовому складу Сухопутних військ представили нового командувача / Фото: Прес-служба Командування Сухопутних Військ ЗС України

Як зазначається, Хомчак висловив переконання в тому, що особовий склад Сухопутних військ на чолі із Олександром Сирським надалі продовжить виконувати на високому рівні захист незалежності та територіальної цілісності України. Він також подякував за роботу колишньому очільнику Сухопутних військ Сергію Попку та поінформував, що розглядається питання про його призначення на вищу посаду в Міністерство оборони України.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 серпня Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Сирського командувачем Сухопутних військ Збройних сил України.