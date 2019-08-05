Військовий експерт прокоментував кадрові укази Зеленського щодо ЗСУ

Генерал-лейтенант Олександр Сирський, який займав пост командувача операцією Об'єднаних сил, отримав значне підвищення, ставши командувачем Сухопутних військ.

Про це написав у Facebook військовий експерт Юрій Бутусов.

«Кадрові перестановки не є чимось революційним. Всі ці призначення зроблені за поданням начальника Генерального штабу Руслана Хомчака. Якщо давати оцінки значущості - Сирський отримав серйозне підвищення. Посада командувача СВ - одна з ключових. Також крок вперед в кар'єрі зроблений і для Кравченка», - написав Бутусов.

Він нагадав, що 5 серпня указом Президента командувачем Сухопутних військ призначений генерал-лейтенант Олександр Сирський, який займав пост командувача операцією Об'єднаних сил. На посаду командувача операцією Об'єднаних сил призначений генерал-лейтенант Володимир Кравченко - який займав пост командувача оперативного командування "Північ".

Бутусов також написав, що генерал-полковник Сергій Попко звільнений з посади командувача Сухопутних військ. Йому запропонували посаду начальника Головної інспекції Міністерства оборони, але це питання буде розглянуто і рішення буде прийнято вже новим міністром.

За словами Бутусова, Володимир Кравченко - менш медійна особистість, в якихось відомих скандалах не замішаний, був на керівних посадах в секторах А, С, оперативно-тактичного угруповання "Маріуполь", користується повагою ряду відомих ветеранів.

За оцінкою Бутусова, ці призначення направлені на поліпшення керованості ВСУ в тому річище, як це бачить Хомчак.

Командування СВ за останній час було піддано найжорстокішій критиці, і звільнення Попка - результат оцінки стану сухопутних військ Збройних сил України.

Начальник Генштабу поставив завдання змінити якість бойової підготовки, уникати заздалегідь спланованої та обумовленої показухи - а саме це відбувалось на "Широкому лані".

Водночас те, яким чином організував бойову підготовку генерал-лейтенант Сирський в зоні ООС, отримало високу оцінку, тому просування Сирського виглядає закономірним кроком.

Кредит довіри надано і Кравченку.

«Хвалити авансом нікого не варто, будемо чекати результати, будемо намагатися їх висвітлити. Судячи з усього, ці кадрові зміни - далеко не останні», - зазначив Бутусов.