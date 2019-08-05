Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил

Зеленський призначив нового командувача Об'єднаних сил

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Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади командувача Об'єднаних сил і призначив на цю посаду Володимира Кравченка.

Відповідні укази №577/2019 і №579/2019 від 5 серпня оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

"Призначити генерал-лейтенанта Сирського Олександра Станіславовича командувачем Сухопутних військ Збройних сил України", - зазначається в документі.

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"Призначити генерал-лейтенанта Кравченка Володимира Анатолійовича командувачем Об’єднаних сил", - йдеться в указі №579/2019.

Генерал-лейтенант Сирський з 6 травня 2019 року був командувачем операції Об'єднаних сил. До нього посаду командувача Сухопутних військ ЗСУ обіймав звільнений сьогодні Президентом генерал-полковник Сергій Попко.

Генерал-лейтенант Кравченко з 2017 року був командувачем військ оперативного командування «Північ».

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