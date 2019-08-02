У дипломатичному корпусі – чимало нових облич. Хто ці люди?

З деякими із нових послів українці вже були знайомі, а з деякими – швидко познайомляться

В Україні нині проходить трансформацію не лише влади, а й представників іноземних держав – партнерів нашої країни на міжнародній арені, до того ж найбільших: у травні закінчила свою роботу посол США Марі Йованович, минулого тижня завершили дипломатичну місію в Україні посол Німеччини Ернст Райхель та посол Франції Ізабель Дюмон. Учора попрощалася з українцями посол Великої Британії Джудіт Гоф. Хто тепер представлятиме в Україні провідні держави світу і наших союзників?

Британія

Пані Гоф змінить на посаді Мелінда Сіммонс (Melinda Simmons), вона народилася в Лондоні, але родичі пані Сіммонс походженням з Харкова. Прадід по батькові переїхав звідти спочатку до Києва, а потім до США, а прабабуся по матері переїхала з Харкова в Кардіфф.

У 1998-2003 рр. займала різні посади, включаючи роботу в управлінні реституцією земель у колишньому Радянському Союзі та розробку глобальної політики щодо запобігання та вирішення конфліктів та створення глобальної політики. У 2005-2008 рр. — начальник відділу Південної Африки Міністерства міжнародного розвитку, згодом заступник директора з питань Близького Сходу та Північної Африки, заступник начальника Департаменту Європи Міністерства з питань міжнародного розвитку (DFID).

Мелінда Сімменс

У 2013 році перейшла на дипломатичну роботу до міністерства закордонних справ Великої Британії (FCO), зокрема працювала заступником голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. А у 2016-2018 рр. - директор з реалізації урядових коштів при міністерстві.

Має ступінь магістра з європейської політики, Університет Північного Лондона. Асоційований член Інституту особистісного розвитку. Крім рідної, володіє французькою, німецькою мовами. У 2018-2019 рр. пройшла повний курс вивчення української мови при FCO.

Німеччина

Для наступниці німецького посла – пані Анки Фельдгузен (Anka Feldguzen) – Україна давно не «terra incognita». Магістр міжнародних відносин та дипломований політолог, вона працювала в Києві ще в 1994-1997 рр. - референткою з питань преси і протоколу Посольства ФРН. Потім навчалась у США, працювала у Косові та на Кубі і з 2009 по 2015 рік – знову Київ - радник-посланник, заступниця посла ФРН в Україні.

«Якщо враховувати три роки роботи в Києві в 1990-ті, то я провела в Україні понад вісім років. Протягом останніх двох років були особливо емоційно інтенсивними, тому прощатися дуже важко…», - казала Анка Фельдгузен в 2015-му, залишаючи посаду.

І ось знову призначення до Києва: 24 липня Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анка Фельдгузен вручила вірчі грамоти президенту України.

Анка Фельдгузен

Того ж дня Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти ще у чотирьох послів:

“Президент України прийняв вірчі грамоти у послів низки іноземних держав: Республіки Корея – Квон Кі Чанга, Південно-Африканської Республіки – Андре Йоганнеса Гроеневальда, Фінляндської Республіки – Пяйві Лайне, Республіки Словенія – Томажа Менціна”, - йдеться в повідомленні.

Південна Корея

Квон Кі Чанг (Kwon Ki-Chang) —Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея в Україні буде за сумісництвом послом і в сусідній Молдові.

Квон Кі Чанг

Раніше він працював другим секретарем представництва Південної Кореї при міжнародних організаціях ООН в Женеві та Надзвичайним і Повноважним Послом своєї країни в Конго.

Під час його бесіди з українським президентом обговорювалися питання активізації політичного діалогу на найвищому рівні та перспективи торговельно-економічної та інвестиційної співпраці, порушувалося питання безвізового режиму для громадян України.

Фінляндія

Пяйві Лайне (Päivi Maarit Laine) – повноважний представник Фінляндії в Україні - має освіту, здобуту, крім рідної країни, в університетах Манчестера, Варшави та знаменитому Ягеллонському університеті в Кракові. Володіє шведською, англійською, російською, польською та німецькою мовами. Вона мати двох синів.

Пяйві Лайне

На дипломатичній роботі вже 25-й рік, починала з посад аташе МЗС Фінляндії, була першим секретарем посольства в Ризі, радником посольства в Лондоні, заступником директора відділу Росії в МЗС Фінляндії. Працювала у Варшаві та Москві, а три роки перед призначенням в Україну - Посол Фінляндії в Іраку.

Словенія

Томаж Менцін (Tomaž Mencin) працює в Міністерстві закордонних справ Словенії з 1992 року, до нинішнього призначення був послом у департаменті, що опікується правами людини.

Він магістр дипломатії, закінчивши Середземноморську Академію дипломатичних наук на Мальті. Знає чотири мови вільно: англійську, іспанську, французьку, сербську, хорватську і ще дві (турецьку, шведську) «на базовому рівні». У нього двоє вже дорослих дітей.

Томаж Менцін

Має досвід роботи послом із прав людини у постійному представництві Словенії в Женеві, послом в Аргентині (де за сумісництвом опікувався ще чотирма латиноамериканськими країнами), керував департаментом з питань громадської дипломатії та двостороннього економічного співробітництва та департаментом з питань Азії, Африки і Тихого океану.

Він також працював у посольствах Словенії в Стокгольмі, Тегерані й Анкарі, був тимчасовим керуючим справами в посольстві своєї країни в Нью-Делі.

Південно-Африканська Республіка

Посол Південно-Африканської Республіки Андре Гроеневальд (Andre Johannes Groenewald), щойно розпочавши роботу в Україні, вже привернув увагу ЗМІ, провівши благодійну акцію в «Спеціалізованому обласному будинку дитини м. Боярка» під Києвом. Приїзд був приурочений до дня народження лідера та президента ПАР, одного з найвідоміших у світі борця за права людини – Нельсона Мандели.

Андре Гроеневальд

Допомогу цьому закладу Посольство надає вже не вперше. Дипломатичне представництво і його партнери намагаються покращити умови перебування дітей та наділити увагою, тих, хто цього потребує.

Зауважимо, що нині Південо-Африканська Республіка є непостійним членом Ради Безпеки ООН. Крім того, Україна розглядає ПАР як перспективного партнера в Африці та налаштована на поглиблення взаємовигідної співпраці, зокрема вже цього року може відбутися українсько-південноафриканський бізнес-форум.

Сполучені Штати Америки

На сьогодні формально вакантною - залишається посада посла Сполучених Штатів Америки (як повідомляв Укрінформ, посол США в Україні Марі Йованович у травні завершила місію у Києві і повернулася на батьківщину).

19 червня ц.р. до Києва прибув тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор (William B. Taylor, Jr.), який до призначення посла виконуватиме його обов'язки. Він називає своїми пріоритетами деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією. І знає про що каже, оскільки був послом США в Україні з 2006 по 2009 р. За його словами, нині у США активно ведеться робота щодо визначення кандидатури посла в Україні.

Він є постійним ньюзмейкером в Україні, зокрема, українська і американська сторона наразі узгоджують дату візиту Президента України Володимира Зеленського до США.

26 липня, делегація США на чолі з спеціальним представником Державного департаменту Сполучених Штатів з питань України Куртом Волкером відвідала район проведення операції Об'єднаних сил. Під час візиту пан Волкер та Вільям Тейлор зустрілися з командувачем Об'єднаних сил генерал-лейтенантом Олександром Сирським.

Колишній офіцер, він добре розуміється на військових питаннях. А як колишній працівник Міністерства енергетики – в питаннях нафти і газу.

У 1992 прийшов на роботу в держдепартамент США, у Вашингтоні в ранзі посла як координатор урядової допомоги США країнам колишнього Радянського Союзу і Східної Європи (1992-2002). Після подій 11 вересня 2001 р. призначений координатором американської і міжнародної допомоги Афганістану. Після операції США в Іраку став директором управління з реконструкції цієї держави. У 2005-2006 рр. представляв уряд США в Міжнародному квартеті з питань розмежування в Єрусалимі.

Підготував Олександр Волинський, Київ