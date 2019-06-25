Тейлор назвав своїми пріоритетами деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор ключовими пріоритетами своєї роботи у Києві назвав деокупацію Донбасу і боротьбу з корупцією.

Про це він сказав на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 2009 року я працював в американському Інституті миру, цей інститут займався певною роботою, що стосувалась України. Ми шукали можливості, щоб Росія вийшла з Донбасу. Поки я перебуваю в Україні, ми це вбачаємо ключовим пріоритетом і метою — щоб Росія пішла з Донбасу", - заявив американський дипломат.

Він також виокремив боротьбу з корупцією як ще один пріоритетний напрямок своєї роботи.

Водночас, на запитання журналістів про те, чи в пріоритеті для США питання деокупації Криму, Тейлор відповів, що "Крим залишається в переліку пріоритетів для Сполучених Штатів".

За його словами, нині у США активно ведеться робота щодо визначення кандидатури посла в Україні.

"У Вашингтоні намагаються знайти постійного посла (в Україні - ред.). Для цього його треба номінувати, потім ця кандидатура має пройти затвердження в Сенаті", - зазначив дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, посол США в Україні Марі Йованович у травні завершила місію у Києві і повернулася на батьківщину.

19 червня до Києва прибув тимчасовий повірений у справах США Вільям Тейлор, який до призначення посла виконуватиме його обов'язки.