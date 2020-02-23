В Італії обмежують пересування на півночі країни через коронавірус

На півночі Італії закрили десять населених пунктів, особливі заходи з протидії епідемії торкнулись близько 50 тисяч людей.

У країні виявлено 79 випадків зараження коронавірусом, двоє літніх людей померли, повідомляє DW.

"Уряд Італії обмежив свободу пересування у тих регіонах на півночі країни, де виявили випадки зараження коронавірусом, що викликає захворювання COVID-19. Мешканцям населених пунктів, які вважаються центрами епідемії, буде заборонено залишати їх, також буде заборонено в'їзд туди, заявив ввечері у суботу, 22 лютого, прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте", - йдеться у повідомленні.

Представники Департаменту цивільного захисту повідомили, що в Італії зафіксували 79 випадків зараження коронавірусом, двоє людей померли, одна особа вилікувалась.

Зазначається, що найбільша кількість зараження коронавірусом - 54 випадки - припадає на Ломбардію. Там особливі заходи торкнулися близько 50 тисяч людей у десяти населених пунктах поблизу міста Кодоньо, що у 60 кілометрах від Мілана. У Кодоньо закриті супермаркети і ресторани, нечисленні перехожі на вулицях носять захисні маски. У Мілані, згідно з розпорядженням мера, закриті муніципальні громадські установи.

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У сусідньому регіоні Венето зафіксовано 17 випадків зараження коронавірусом. У низці міст також призупинили роботу школи, спортивні клуби, бари і дискотеки. Першим померлим від вірусу громадянином ЄС став 78-річний житель цього регіону. Друга жертва коронавірусу - 77-річна жінка, яка померла в Ломбардії. В обох регіонах 23 лютого скасовані усі спортивні та громадські заходи.

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З європейських країн найбільш ураженою коронавірусом є Італія. У Німеччині зафіксовано 16 випадків зараження, у Франції - 12, у тому числі один з летальним наслідком. Від захворювання COVID-19, що викликається коронавірусом, померли вже понад 2400 людей в усьому світі.

Фото: АА