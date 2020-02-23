У Пекіні за шість днів побудували завод із виробництва масок

Пекін за шість днів перетворив промислову будівлю на новий завод з виробництва захисних масок, щоб задовольнити підвищений попит на них у зв'язку зі спалахом епідемії коронавірусу нового типу (2019 nCoV).

Про це повідомляє Xinhua.

“Працівники у Пекіні в суботу завершили спорудження нового заводу із виробництва масок, покликаного задовольнити збільшений попит на тлі спалаху захворювання на новий коронавірус”, - пише Xinhua.

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Зазначається, що збудований за шість днів завод поставив рекорд зі швидкості спорудження у столиці країни, адже подібні будівлі зазвичай вимагають щонайменше місяць на зведення.

“Очікується, що після початку роботи, підприємство вироблятиме 250 тисяч масок в день”, - йдеться у матеріалі.

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Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 випадок зараження коронавірусом COVID-19, померло 2360 людей.

Фото: АА