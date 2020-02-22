В Італії вже 51 випадок коронавірусу

В Італії коронавірус COVID-19 виявили вже у 51 людини.

Про це повідомляє ANSA.

"Кількість людей, заражених коронавірусом у Ломбардії, зросла до 39-ти, у Венето - до 11-ти", - йдеться у повідомленні.

Водночас, перший випадок коронавірусу зареєстровано у П'ємонті.

Крім того, у центральному регіоні Умбрія одного пацієнта з симптомами респіраторного захворювання ізолювали.

Влада Італії стверджує, що вживає всіх необхідних заходів для запобігання поширенню вірусу. У Венето вирішено призупинити роботу навчальних закладів.

Раніше в Італії померло двоє інфікованих коронавірусом COVID-19.

Станом на ранок 22 лютого у світі зареєстровано 77 661 випадок зараження коронавірусом COVID-19, померло 2360 людей.