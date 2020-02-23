Вибори в США: Клінт Іствуд підтримав Блумберга

Знаменитий актор і режисер Клінт Іствуд заявив, що "найкращим президентом для США" може стати мільярдер Майкл Блумберг.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Водночас Іствуд зазначив, що йому подобаються багато речей, які робить Дональд Трамп.

Також він повідомив, що вважає себе лібертаріанцем, підкресливши, що "політика в наші дні стала злісною".

Нагадаємо: раніше мільярдер Блумберг заявив, що готовий витратити на президентські перегони мільярд доларів, аби перемогти Дональда Трампа.

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Основна кампанія Блумберга зосереджена на завоюванні позицій у штатах, де пройдуть праймеріз у супервівторок, 3 березня.

Фото: Bloomberg