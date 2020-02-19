Трамп звинуватив Блумберга в "підкупі" виборців

Нинішній президент США Дональд Трамп звинуватив колишнього мера Нью-Йорка Майкла Блумберга, який може стати його головним суперником на виборах, у спробі незаконно купити номінацію на виборах від Демократичної партії.

Про це Трамп написав у середу на офіційній Twitter-сторінці.

"Те, що робить Міні-Майк, ніщо інше ніж величезний внесок в нелегальну кампанію. Він "витрачає" гроші на все, що тільки можливо, для того, щоби мати тих, хто бере ці гроші", - написав господар Білого дому.

.....Mini is illegally buying the Democrat Nomination. They are taking it away from Bernie again. Mini Mike, Major Party Nominations are not for sale! Good luck in the debate tomorrow night and remember, no standing on boxes! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2020

Трамп підкреслив, що в такий спосіб багато колишніх опонентів Блумберга із задоволенням приєднуються або підтримати його президентську кампанію.

"Хіба це не підкуп?"- написав Трамп.

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Нинішній американський лідер розмістив свій публічний коментар після того, як кілька учасників перегонів серед демократичних номінантів висловили свої невдоволення тим, що Майкл Блумберг хоче "скупити" вибори.

Нагадаємо: колишній мер Нью-Йорка, який на початку року заявив, що готовий витратити один мільярд доларів для перемоги над Трампом оголосив про свою участь у наступних президентських дебатах серед демократів.